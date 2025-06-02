Карабахский университет предоставит стипендии 350 студентам

Многие ведущие государственные учреждения и частные компании выступили с инициативами, связанными с предоставлением стипендий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев журналистам на Карабахском форуме образования и партнерства, который прошел в Карабахском университете с концептуальным посланием "Совместные шаги для будущего Карабаха".

Министр отметил, что стипендии получат не менее 350 студентов, и это число, по его словам, будет расти.

"Карабахский университет - это не только образовательное учреждение, но и пример успешной организации. Частный сектор проявляет заинтересованность в том, чтобы стать частью этой инициативы. Хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в этом мероприятии. Мы поделились своими идеями, и в то же время представители бизнес-учреждения представили свое видение и возможности", - отметил министр.