Цена биткоина достигла критической отметки, которая может определить дальнейшее направление рынка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Block, об этом изданию рассказала криптоаналитик BTC Markets Рэйчел Лукас.

По ее словам, индикаторы RSI и MACD указывают на то, что "бычий" импульс начинает замедляться, по меньшей мере временно, однако долгосрочные перспективы остаются положительными.

Р. Лукас считает, что уровень поддержки биткоина это отметка 103 000 долларов с более надежной основой в районе 97 600 долларов. По ее словам, в ближайшие дни возможны два сценария: или биткоин останется выше 103 000-105 000 долларов, возможен рост до 115 000 долларов; или же цена опустится ниже 103 000 долларов, возможно падение до 93 000-97 000 долларов.

Однако эксперт подчеркнула, что даже в случае коррекции, это не означает завершения тренда роста.

Эксперт из Presto Research Мин Чжун отметила, что на фоне роста институционального интереса к первой криптовалюте, альткоины "остаются в тени". Спрос в основном обусловлен корпоративными инвестициями, в частности от Strategy, Metaplanet и Twenty One, добавила эксперт. Это, по ее словам, привело к росту доминирования биткоина на рынке.

Р.Лукас считает, что роль биткоина постепенно меняется - он перестает быть только "цифровым золотом" и все чаще рассматривается как элемент стратегии хеджирования. По ее мнению, это повышает чувствительность актива к макроэкономическим событиям, риторике центральных банков и геополитической ситуации.

Отметим, на момент написания первая криптовалюта торгуется выше 105 500 долларов, по данным TradingView. Ранее сыновья президента США Дональда Трампа спрогнозировали рост актива выше 175 000 долларов.