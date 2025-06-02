https://news.day.az/economy/1757473.html Минэнерго Азербайджана подписало ряд соглашений Министерство энергетики Азербайджана подписало ряд соглашений в рамках 30-й юбилейной международной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas).
Минэнерго Азербайджана подписало ряд соглашений
Министерство энергетики Азербайджана подписало ряд соглашений в рамках 30-й юбилейной международной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas).
Как передает Day.Az, между министерством энергетики Азербайджана с компанией Enerso Jabrail LLC подписано соглашение об аренде земли под проект солнечной электростанции "Шамс" мощностью 50 мегаватт в Азербайджане.
Также было подписан договор об аренде земли под строительство Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт в Азербайджане с Universal Solar Azerbaijan.
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