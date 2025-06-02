Азербайджан подготовит отчёт по кассетным боеприпасам

Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" начинает реализацию проекта "Исследование проблемы кассетных боеприпасов на территории Азербайджанской Республики".

Об этом сообщили Day.Az в ОО.

Было отмечено, что проект реализуется при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

Отчет, который будет впервые подготовлен для страны и международной общественности на двух языках (азербайджанском и английском), будет содержать данные, отражающие уровень загрязнения в результате применения Арменией кассетного оружия на территории Азербайджана, выявление жертв кассетного оружия и борьбу с последствиями применения этого оружия. Кассетное оружие использовалось Арменией во время 1-й Карабахской войны, апрельских боев 2016 года и 44-дневной войны.

Отчет будет представлен странам и международным организациям во время 13-й ежегодной Конференции государств-членов Конвенции ООН "О кассетном оружии", которая состоится в сентябре 2025 года в Женеве, руководителям организации "Международная кампания за запрет противопехотных мин - Коалиция против кассетного оружия", получившей Нобелевскую премию мира в 1997 году, и ее руководителям, НПО, с которыми ведется сотрудничество. Кроме того, отчет будет передан в редакционные коллегии проектов "Cluster Munitions Report" и "Mine Action Review", посвященных деятельности против кассетного оружия.

Отмечено, что срок реализации проекта составляет 4 месяца.

Ранее мы сообщали о состоянии подорвавшегося на мине в Геранбое мужчины.