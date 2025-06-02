Президент Ильхам Алиев принял учредителя и председателя правления компании ACWA Power Саудовской Аравии

2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял учредителя и председателя совета директоров компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мухаммада Абунайяна, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется