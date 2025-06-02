https://news.day.az/officialchronicle/1757430.html Президент Ильхам Алиев принял учредителя и председателя правления компании ACWA Power Саудовской Аравии - ФОТО 2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял основателя и председателя совета директоров компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мухаммада Абунайяна, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял учредителя и председателя правления компании ACWA Power Саудовской Аравии - ФОТО
2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял учредителя и председателя совета директоров компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мухаммада Абунайяна, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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