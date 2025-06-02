Кролики уничтожили сотни тысяч гектаров посевов в Испании

Кролики настолько типичны для Испании, что данным историков, латиняне ошибочно полагали, что "Hispania" означает "земля кроликов".

Нашествие кроликов в Испании - проблема, очевидная для любого, кто прогуливался по некоторым районам полуострова. Больше всего страдают фермеры, поскольку это явление ежегодно уничтожает 800 тысяч гектаров земли. Изменения, произошедшие в географии Испании за последние тридцать лет, привели к перемещению кроликов из кустарников в сельскохозяйственные районы.

Как передает Day.Az, по данным Национального института статистики Испании (INE), это 4 процентов сельскохозяйственных угодий страны или 23 миллиона гектаров. Прожорливость кроликов влияет практически на все сельскохозяйственные культуры, сады, древесные растения и даже фруктовые деревья, поскольку они поедают кору и убивают дерево.

Указанная цифра является оценкой сельскохозяйственной организации COAG. Официальных данных нет, но Институт исследований охотничьих ресурсов (IREC) предупреждает, что любой расчет будет неполным, поскольку он не включает стоимость всего того, что остается не высаженным из-за страха перед кроликами.

Исследования ученых Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) показывают, что отток населения из сельских районов и соответствующий рост лесного покрова с 1990-х годов (на 33 процентов по данным Всемирного банка) привели к увеличению популяции крупных видов дичи (дикие кабаны, косули и олени наносят наибольший ущерб посевам), но сократили популяцию кроликов, по крайней мере в дикой природе. В кустарниковых зонах это млекопитающее является практически исчезающим видом, поскольку оно сосредоточилось в сельскохозяйственных районах. Здесь у них есть обширная территория, богатая пищей и свободная от хищников.

Еще одной причиной кроличьей чумы является масштабное расширение автомагистралей и железнодорожных линий, построенных после вступления Испании в ЕС. Все потому, что эти инфраструктуры защищены забором, который препятствует проходу крупных видов (во избежание несчастных случаев), но не более мелких. Земляные склоны, на которых проложены эти дороги, являются идеальным местом для гнездования мелких видов, а ограждение также защищает их от хищников. "Мы построили им пятизвездочный отель", - сетует представитель сельскохозяйственной организации Asaja Мануэль Торреро.