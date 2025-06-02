Новый смартфон Honor станет рекордсменом по емкости батареи

Ожидаемый к выходу Honor Magic V5 может установить новый стандарт в сегменте складных смартфонов, предлагая самую емкую батарею на рынке. Согласно последним утечкам, будущий флагман получит аккумулятор на 6100 мАч, что значительно превосходит показатели конкурентов в данном форм-факторе. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо выдающейся автономности, аппарат будет оснащен восьмидюймовым складным дисплеем и 6,45-дюймовой внешней панелью LTPO OLED. Оба экрана предложат разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц, обеспечивая плавное и яркое изображение. За производительность новинки будет отвечать мощный чип Snapdragon 8 Elite.

Камерный блок устройства объединит 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив и впечатляющую 200-мегапиксельную перископическую телефотокамеру.

Среди прочих характеристик упоминаются операционная система Android 15 с фирменной оболочкой Magic 9.0, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка беспроводной зарядки, а также спутниковая связь и защита от воды по стандарту IPX8.

Официальная презентация Honor Magic V5 ожидается в конце июня 2025 года.

Информация о новинке поступила от известного инсайдера Panda is Bald, который ранее неоднократно публиковал достоверные данные о неанонсированных устройствах Huawei.

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