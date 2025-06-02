1 июня в Международный день защиты детей фонд Red Hearts организовал по-настоящему тёплое и душевное мероприятие. В рамках социального проекта "Все возможно" (Hər şey mümkündür) состоялся праздник для детей с синдромом Дауна и их родителей, наполненный радостью, светлыми эмоциями и искренним общением.

Цель проекта заключается в поддержке интеграции детей с синдромом Дауна в общество, укреплении их уверенности в себе и привлечении внимания общественности к важности инклюзивности. В ходе мероприятия дети приняли участие в интерактивной танцевальной программе, основанной на методике "Dance Ability", которая представляет собой инклюзивную форму танца и позволяет каждому, без исключения, выразить себя через движение.

Также для маленьких гостей были организованы различные весёлые игры и развлекательные активности. К мероприятию присоединились инфлюенсеры, которые вместе с детьми провели весёлое и запоминающееся время, полное игр, смеха и множества счастливых моментов.

Проект "Все возможно" был впервые реализован в 2021 году при поддержке фонда Red Hearts и Kapital Bank в рамках благотворительной акции "Ürəklərlə ianə et". Проект направлен на раскрытие потенциала каждого человека и содействие их активному участию в социальной жизни. В его рамках регулярно проводятся творческие инициативы и инклюзивные мероприятия.

Для подробной информации: https://bit.ly/USQLR

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.