Состоялось заседание Координационного совета азербайджанцев Нидерланды-Бельгия - ФОТО
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в страны Бенилюкса встретился с азербайджанской общиной Нидерландов и принял участие в заседании Координационного совета.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.
Было отмечено, что на встрече, которая началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Родины.
Координатор Координационного совета азербайджанцев Нидерланды-Бельгия по Нидерландам Эльхан Миргашимли представил отчет о деятельности Совета. На заседании были продемонстрированы видеоролики с выступлениями главы азербайджанского государства, дана обширная информация о проектах, реализуемых Государственным комитетом по работе с диаспорой.
Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде подчеркнул особую роль наших соотечественников в доведении до международной общественности реалий, связанных с нашей страной, и подчеркнул, что в последние годы политическая активность и авторитет азербайджанской диаспоры еще более возросли.
Затем состоялся обмен мнениями о деятельности Координационного совета, были озвучены предложения по перспективам, обсуждены дальнейшие направления деятельности, даны ответы на вопросы членов общины. Наши соотечественники выразили благодарность за поддержку скоординированной деятельности и подчеркнули, что совместная работа дает более эффективные результаты.
В Координационный совет азербайджанцев Нидерланды-Бельгия был избран новый координатор.
Главе азербайджано-нидерландского общества "Одлар Юрду" Фирангиз Багировой была вручена Почетная грамота за успешную пропаганду нашей национальной музыки в Европе.
В художественной части мероприятия группа "Niderland Qala Qrupu" представила нашу национальную музыку.
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