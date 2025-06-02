https://news.day.az/officialchronicle/1757542.html В Азербайджане будет разработан порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в некоторые законы, связанные с исполнением закона о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, будет разработан порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства.
В Азербайджане будет разработан порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в некоторые законы, связанные с исполнением закона о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, будет разработан порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства.
Кабинету министров поручено в трехмесячный срок утвердить порядок выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и продукты растениеводства, фитосанитарного (реэкспортного фитосанитарного) сертификата на экспорт (реэкспорт) этих продуктов и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.
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