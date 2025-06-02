В ЕС хотят ужесточить налогообложение вейпов

15 министров финансов и экономики Евросоюза на прошлой неделе обратились к председателю Еврокомиссии с письмом, в котором потребовали опубликовать долгожданную Директиву о налогообложении табака (TTD).

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по их мнению, существующая законодательная база устарела: в последний раз правила обновлялись в 2011 году, и с тех пор рынок наводнили устройства для испарения курительных жидкостей (или "вейпы"), а также никотиновые подушечки (или "снюсы"). Спрос на них, особенно среди молодёжи, не перестаёт расти.

В рамках европейского Плана по борьбе с раком 2022 года было предложено пересмотреть эти правила, чтобы включить в них новые табачные и никотиновые изделия. В середине 2025-го года предложения Еврокомиссии до сих пор не опубликованы, что беспокоит экспертов в области здравоохранения.