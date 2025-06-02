Китайский производитель оборудования нацелен открыть завод в Карабахе

Китайская компания "Warom Technology Incorporated Company" заинтересована в расширении направлений своей деятельности в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник заявил Trend заместитель директора по международному сотрудничеству "Warom Technology Incorporated Company" Диллон Лу сегодня в кулуарах 30-й юбилейной Бакинской энергетической недели.

"Мы прибыли из Шанхая. Наша компания производит в основном взрывоустойчивое электрическое оборудование для нефтегазовой отрасли, энергетики, в том числе в сфере "зеленой" энергии, а также для морских объектов и платформ. У нас есть партнер в Азербайджане, с которым мы работаем вместе с 2019 года. Мы планируем расширить деятельность в Азербайджане. Это зависит от интереса партнеров. В следующем году планируем открыть завод на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал он.