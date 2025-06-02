В Русской драме показали "О чем говорят мужчины и женщины"

В рамках Больших гастролей Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения культуры "Театр-фестиваль "Балтийский дом"" в стенах Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоялся показ спектакля "О чем говорят мужчины и женщины" (18+), сообщает Day.Az.

"О чем говорят мужчины и женщины" - это не просто комедия, а зеркало наших взаимоотношений, социальных стереотипов и человеческих противоречий, поданная с иронией и тонким юмором. Спектакль заставляет смеяться, задумываться и, возможно, взглянуть на себя и своих близких под новым углом.

Сюжет спектакля завязан на столкновении двух семей, двух мировоззрений и, что важнее, двух поколений. Всё начинается со простого инцидента - драки двух мальчиков на детской площадке. Родители "жертвы" приглашают родителей "обидчика" к себе домой, чтобы обсудить и уладить конфликт. Однако эта вежливая встреча вскоре превращается в настоящую словесную дуэль, где каждое слово - словно удар. В ходе беседы взрослые раскрывают свои страхи, обиды и заблуждения, показывая, что за масками воспитателей и защитников детей скрываются совсем не идеальные люди.

Спектакль "О чем говорят мужчины и женщины" поставлен по пьесе Ясмины Реза. Режиссер - Анджей Бубень, сценография и костюмы - Петр Окунев, Ольга Шаишмелашвили.

В ролях - заслуженный артист России Валерий Соловьев, заслуженные артисты Санкт-Петербурга Наталья Парашкина и Юрий Елагин, актриса Алла Еминцева. Выступление артистов было встречено овациями зрителей. Их совместное выступление - это настоящий спектакль внутри спектакля, где каждый взгляд, пауза и интонация важны и наполнены смыслом.

Гастроли организованы ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры Российской Федерации, а также при поддержке министерства культуры Азербайджана.

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