Великобритания объявила о переходе в «режим готовности к войне»

Великобритания переходит в режим готовности к войне, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Его цитрует "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выступая в шотландском Глазго, Стармер подчеркнул намерение британского правительства модернизировать оборонный сектор, а также развивать оборонные технологии в "темпе, соответствующем военному времени". 