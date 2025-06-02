https://news.day.az/world/1757506.html Великобритания объявила о переходе в «режим готовности к войне» Великобритания переходит в режим готовности к войне, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Его цитрует "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Великобритания объявила о переходе в «режим готовности к войне»
Великобритания переходит в режим готовности к войне, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Его цитрует "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Выступая в шотландском Глазго, Стармер подчеркнул намерение британского правительства модернизировать оборонный сектор, а также развивать оборонные технологии в "темпе, соответствующем военному времени".
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