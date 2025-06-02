До 2027 года Masdar реализует в Азербайджане проекты на более чем 1,2 ГВт

Общий портфель проектов, реализуемых Masdar в Азербайджане, к 2027 году превысит 1,2 гигаватта мощности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал глава представительства Masdar в Азербайджане Мурад Садыхов в ходе панельной дискуссии на тему "Устойчивость в энергетической отрасли" в рамках 30-ой юбилейной международной выставки "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas) в Баку.

"Мы пришли в Азербайджан в 2018 году, чтобы участвовать в тендере, объявленном Министерством энергетики. В 2021 году мы открыли офис - и теперь уже пятый год присутствуем в стране. Нашим первым проектом стала солнечная электростанция "Гарадаг" мощностью 230 МВт - первый проект коммунального масштаба в Азербайджане. Сейчас мы уже начали строительство ещё двух проектов совместно с нашим партнёром SOCAR Green, а также готовим проект Абшерон-Гарадагской ВЭС мощностью 240 МВт", - сказал он.

Садыхов подчеркнул, что Азербайджан - это страна, привлекательная не только для инвестиций в ископаемые ресурсы, но и для вложений в возобновляемую энергетику.