Аудиовизуальный совет о прекращении вещания известного спортивного телеканала

В Аудиовизуальный совет поступают обращения граждан относительно исключения ряда спортивных телеканалов ("МАТЧ! ФУТБОЛ 1", "МАТЧ! ФУТБОЛ 2", "МАТЧ! ФУТБОЛ 3", "МАТЧ! ПРЕМЬЕРА", "МАТЧ! ИГРА", "МАТЧ! АРЕНА", "МАТЧ! СТРАНА", "МАТЧ!") из пакетов ретрансляции операторов мультиплексов и платформ.

Об этом Day.Az сообщили в Аудиовизуальном совете Азербайджана.

Согласно информации, установлено, что вышеуказанные спортивные каналы не имеют прав вещания на территории Азербайджанской Республики. Кроме того, эксклюзивные права на трансляцию ряда международных спортивных соревнований, транслируемых на этих каналах в нашей стране, были приобретены рядом местных наземных и платформенных вещателей, и эти соревнования представляются на их телеканалах.

"Из обращений, поданных в Аудиовизуальный совет вещателями, получившими исключительные и неисключительные права на вещание, а также из продолжающихся судебных разбирательств, становится ясно, что фактически "пиратская" трансляция каналов "МАТЧ ТВ" в нашей стране наносит серьезный ущерб их законно охраняемым интересам и экономическому потенциалу. В целом, незаконная (без разрешения и согласования) ретрансляция операторами иностранных телеканалов на территории Азербайджанской Республики также наносит серьезный ущерб имиджу нашей страны в этой сфере. Учитывая это, Аудиовизуальный совет 13 мая 2025 года в очередной раз официально обратился к операторам мультиплексов и платформ с требованием прекратить трансляцию "пиратских" каналов (в том числе и вышеуказанных спортивных каналов) в пакетах ретрансляции и заявил, что в отношении операторов, не соблюдающих это требование, с 1 июня 2025 года будут приняты меры в соответствии с законом.