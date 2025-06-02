Азербайджанский спортсмен Тофик Мусаев выступит на первом в истории турнире UFC в Баку

Тофик Мусаев подписал контракт с ведущей организацией мира по смешанным единоборствам и станет частью турнира UFC Fight Night: Хилл против Раунтри в Баку. Его соперником в легком дивизионе станет боец из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Тофик Мусаев стал третьим бойцом из Азербайджана, который подписал контракт с UFC.

Турнир состоится 21 июня в Baku Crystal Hall. Главным событием бакинского вечера UFC станет бой между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамаалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Со-главным событием станет бой между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и Игнасио Бахамондесом в легком весе. В рамках турнира в октагон также выйдет еще один представитель Азербайджана Назим Садыхов, который сразится с бразильцем Николасом Моттой.