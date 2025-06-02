https://news.day.az/world/1757454.html В Таиланде снова землетрясение - ВИДЕО Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в провинции Чиангмай на севере Таиланда. Как передает Day.Az, об этом сообщил метеорологический департамент страны. По данным ведомства, очаг землетрясения залегал в 70 км к северу от города Чиангмай на глубине 1 км.
В Таиланде снова землетрясение - ВИДЕО
Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в провинции Чиангмай на севере Таиланда.
Как передает Day.Az, об этом сообщил метеорологический департамент страны.
По данным ведомства, очаг землетрясения залегал в 70 км к северу от города Чиангмай на глубине 1 км. Жители некоторых районов провинции уведомили департамент, что ощутили подземные толчки в своих домах.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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