В Таиланде снова землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.5 произошло в провинции Чиангмай на севере Таиланда.

Как передает Day.Az, об этом сообщил метеорологический департамент страны.

По данным ведомства, очаг землетрясения залегал в 70 км к северу от города Чиангмай на глубине 1 км. Жители некоторых районов провинции уведомили департамент, что ощутили подземные толчки в своих домах.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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