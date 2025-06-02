https://news.day.az/officialchronicle/1757448.html Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Schlumberger Overseas S.A. - ФОТО 2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании Schlumberger Overseas S.A (SLB) Оливье Ле Пеша, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Schlumberger Overseas S.A. - ФОТО
2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Schlumberger Overseas S.A. (SLB) Оливье Ле Пеша, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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