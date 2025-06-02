5 и 6 июня с 12:00 до 20:00 в Баку состоится 10-я юбилейная ярмарка-воркшоп "Squeeze the Moment", организованная женским сообществом İZ Community под руководством Рены Наджафзаде-Сададдинова.

Как передает Day.Az, вход свободный.

Это ежегодное событие собирает сотни женщин, стремящихся к развитию, вдохновению и искреннему общению.

Мероприятие пройдёт в атмосферной локации "Gizli Bahçe" и объединит локальные и международные бренды - от дизайнерской одежды и украшений до косметики, керамики и декора.

Гостей ждут тематические мастер-классы, фотозоны и музыкальная программа, а также живая дискуссия с известными медийными лицами и блогерами.

"Особенно важно для нас - создавать пространство, где каждая женщина может проявить себя, заявить о своём деле и найти единомышленниц. Мы поддерживаем начинающих предпринимательниц, стартаперов, которые делают первые шаги в бизнесе", - отмечает основательница İZ Community Рена Наджафзаде-Сададдинова.

İZ community насчитывает более 6000 активных участниц и организовало более 450 мероприятий,

которые посетили свыше 15 000 человек.