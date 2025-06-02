В бакинском суде прозвучали факты о целенаправленном уничтожении мирных азербайджанцев в ходе войны

В ходе продолжившегося в Бакинском военном суде в понедельник судебного процесса потерпевшая во время Отечественной войны мирная жительница Шамама Гулиева заявила в своих показаниях, что в результате артиллерийского обстрела, открытого вооруженными силами Армении по поселку Бановшалар Агдамского района в дневные часы 19 октября 2020 года, она, ее дочь Мая Гулиева и военный журналист Анар Шушалы (Анар Гасанов, в то время работал на AзТВ - ред.) получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе инцидента был также поврежден ее дом.

Во время дачи показаний Шамама Гулиева обратилась к обвиняемым: "Разве можно вести войну против гражданских лиц? Убийство стариков, младенцев - это не война. Вашей целью было уничтожение азербайджанцев".

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 5 июня.