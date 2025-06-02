Баку примет международную конференцию «Имперская структура: идеологии и реалии колониализма»

3 июня в столице при организации Бакинской инициативной группы состоится международная научная конференция на тему "Имперское устройство: идеологии колониализма и реальности".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это первая международная конференция с участием ученых, специализирующихся в области деколонизации и работающих в различных структурах ООН.

В научной конференции примут участие опытные эксперты ООН в сфере деколонизации, известные ученые, работающие в бывших и нынешних колониях Франции, признанные специалисты в области международного права, аккредитованные в Азербайджане послы зарубежных стран, а также депутаты.

В рамках мероприятия будет проведен углубленный научный и методологический анализ тяжелых последствий колониальной политики, методов дискриминации, применяемых в отношении народов, находившихся под гнетом колониальных государств, а также политических, экономических и культурных ограничений - составляющих неоколониализма, и политики целенаправленного уничтожения национальной идентичности.

Будут обсуждены препятствия, создаваемые колониальными державами на пути завершения процесса деколонизации, что предусмотрено международным правом и резолюциями ООН, а также использование имеющихся возможностей в рамках международных организаций, реализация эффективных механизмов и пути устранения системных неравенств на уровне международных институтов.

Отметим, что на второй день визита гости прочтут лекции для преподавательского и студенческого состава в Университете АДА и Азербайджанском университете языков на тему "Продолжение колониального мышления в современной системе международных отношений".

Ранее сообщалось, что Азербайджан примет чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму.