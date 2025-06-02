https://news.day.az/economy/1757484.html Азербайджан и китайская компания подписали важное соглашение Между Министерством энергетики Азербайджана и корпорацией China Energy Engineering Corporation Limited подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве в энергетической сфере. Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписан в рамках 30-й юбилейной международной выставки "Нефть и газ Каспия".
Азербайджан и китайская компания подписали важное соглашение
Между Министерством энергетики Азербайджана и корпорацией China Energy Engineering Corporation Limited подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве в энергетической сфере.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписан в рамках 30-й юбилейной международной выставки "Нефть и газ Каспия".
Документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и вице-президент корпорации China Energy Engineering Corporation Limited Бо Ван.
Ранее сообщалось, что минэнерго Азербайджана подписало ряд соглашений.
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