https://news.day.az/economy/1757484.html

Азербайджан и китайская компания подписали важное соглашение

Между Министерством энергетики Азербайджана и корпорацией China Energy Engineering Corporation Limited подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве в энергетической сфере. Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписан в рамках 30-й юбилейной международной выставки "Нефть и газ Каспия".