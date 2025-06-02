Азербайджан и китайская компания подписали важное соглашение

Между Министерством энергетики Азербайджана и корпорацией China Energy Engineering Corporation Limited подписано соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве в энергетической сфере.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписан в рамках 30-й юбилейной международной выставки "Нефть и газ Каспия".

Документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и вице-президент корпорации China Energy Engineering Corporation Limited Бо Ван.

Ранее сообщалось, что минэнерго Азербайджана подписало ряд соглашений.