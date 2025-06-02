В Париже из музея украли воскового Макрона

Восковая статуя президента Франции Эммануэля Макрона была украдена из музея Гревен в 9-м округе Парижа. Об этом сообщило радио Franceinfo со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, утром две женщины и мужчина, переодетые в сотрудников музея, завернули статую в плед и вынесли ее из здания. Позже неизвестный мужчина позвонил по телефону в музей, представился активистом организации Greenpeace и взял на себя ответственность за кражу. Руководство Гревен сообщило о преступлении в полицию. По данным СМИ, стоимость украденной скульптуры оценивается в €40 тыс.