Для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны организованы показ спектакля и интерактивные игры

В Доме культуры поселка Бадамдар при Главном управлении культуры города Баку состоялось мероприятие для детей шехидов и ветеранов Карабахской войны, посвященное 1 июня - Международному дню защиты детей, сообщили Day.Az в пресс-службе управления.

На мероприятии "Неоновый театр", действующим при Доме культуры поселка Бадамдар, детям был представлен спектакль под названием "Снежная королева". Отметим, что основателями "Неонового театра", который начал свою деятельность в апреле этого года, являются Хаджар Исрафилова, Мустафа Мустафаев и Фарид Алакбаров, режиссер - Турал Мустафаев.

Затем мероприятие, организованное в целях повышения заботы и внимания о детях, продолжилось праздничными развлечениями и запомнилось интересными моментами. Дети провели активный день и приняли участие в различных веселых и интерактивных играх. Развлекательная программа с участием различных сказочных персонажей создала у них праздничное настроение.