https://news.day.az/officialchronicle/1757391.html Президент Ильхам Алиев: Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна. Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность.
Президент Ильхам Алиев: Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна
Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна. Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.
Глава государства также отметил, что с таким потенциалом зеленой энергии мы сможем удовлетворить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии, в основном за счет возобновляемых источников.
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