В Карабахском университете подписан меморандум о запуске стипендиальной программы

В рамках Карабахского форума образования и партнерства с концептуальным посланием "Совместные шаги для будущего Карабаха" проводимого в Карабахском университете, был подписан ряд документов о сотрудничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, подписание документов состоялось между Фондом развития образования и другими учреждениями.

Учреждения и компании, представляющие различные сектора, взяли на себя обязательство учредить стипендии для студентов Карабахского университета.

В числе организаций, выразивших готовность поддержать студентов, - Фонд возрождения Карабаха, Группа компаний Veysəloğlu, Международный банк Азербайджана, ОАО "Kapital Bank", Свободный профсоюз работников образования, ЗАО "McDonald's Азербайджан", инвестиционная компания "PSG Capital", компания ASELSAN, компания "GEN ilaç", школьный комплекс "LANDAU School", Группа компаний Hədəf, компания Çaşıoğlu, Группа компаний İnci, "Code Academy", Бакинская академия дизайна и компания TUNA.

Ранее мы сообщали, что Карабахский университет укрепляет позиции в регионе.