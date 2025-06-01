На ряде улиц в Ясамальском районе не будет газа

Временно устранена утечка газа, обнаруженная на действующей газовой линии в Ясамальском районе Баку. В целях завершения работ с 02.06.2025 г. в 10:00 подача газа будет приостановлена​.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, что в период приостановки подачи газа будет временно прекращена подача газа на улицы А.Ахмедова, Д.Буниадзаде, М.Хиябани, М.Мирзоева, Кенара Дайрави, 7-ю Алатава, Генерала Гамидова, У.Акберова, Х.Мустафаева, Х.Дадашова, З.Керимова, Шарифзаде и часть 2-го поселка Алатава.