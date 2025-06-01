Появились подробности о новом дешевом флагмане Samsung Galaxy S25 FE

Появились новые слухи относительно будущего удешевленного флагмана Samsung - Galaxy S25 FE. Ранее сообщалось, что устройство может использовать тот же чипсет Exynos 2400e, что и его предшественник, выпущенный в октябре прошлого года, Galaxy S24 FE. Такое решение, по мнению многих, могло бы снизить привлекательность новой модели. Однако свежие данные указывают на возможное изменение планов южнокорейского гиганта. Согласно новому слуху, Samsung рассматривает альтернативный вариант - процессор MediaTek Dimensity 9400. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным GSMArena, Exynos 2400e по-прежнему остается предпочтительным выбором Samsung. Переход на Dimensity 9400 якобы будет рассматриваться только в том случае, если собственные производственные мощности Samsung не смогут обеспечить достаточный объем чипов Exynos 2400e для производства S25 FE.

Для Samsung использование собственного процессора является более выгодным с экономической точки зрения, что объясняет их приоритет. В то же время, потребители, вероятно, предпочли бы Dimensity 9400 из-за его ожидаемо более высокой производительности по сравнению с Exynos 2400e.

Galaxy S25 FE, судя по многочисленным инсайдам, предложит лишь минимальные улучшения, по сравнению с прошлогодней моделью, в других аспектах. В таком случае, изменение чипсета на более производительный могло бы стать ключевым фактором для стимулирования продаж будущей новинки, пишет GSMArena.