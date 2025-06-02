Властям Британии дали совет по спасению страны от уничтожения

Великобритании грозит уничтожение, если она не признает, что больше не является мировой державой, считает британский журналист Джонни Миллер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам журналиста, страна утратила "экономическую и ресурсную мощь", поэтому не может продолжать вести колониалистическую политику. "Пора двигаться дальше. Если мы не будем умными и реалистичными - мы только уничтожим себя", - предупредил он.