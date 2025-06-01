https://news.day.az/culture/1757223.html В Шуше проходит Международный фестиваль детского творчества - ФОТО В городе Шуша при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана проводится международный фестиваль детского творчества среди школьников тюркоязычных народов "Шуша -жемчужина культуры союза тюркских народов". Новость обновляется С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
В Шуше проходит Международный фестиваль детского творчества - ФОТО
В городе Шуша проходит международный детский творческий фестиваль среди школьников тюркоязычных народов "Шуша - культурная жемчужина единства тюркских народов".
Как передает Day.Az, организатором фестиваля выступает министерство науки и образования Азербайджана.
Согласно информации, около 300 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии представляют на мероприятии музыкальную и танцевальную культуру своих стран.
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