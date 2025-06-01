Мадам Петель играет на дудуке армянской пропаганды

Автор: Акпер Гасанов

"Армяне Сюника ежедневно сталкиваются с азербайджанской агрессией", - написала в соцсети Х руководитель группы дружбы Франция-Армения Национального собрания Франции Анн-Лоранс Петель.

Так она прокомментировала одну из публикаций Минобороны Армении об обстреле села Хознавар подразделениями ВС Азербайджана.

"Стрельба по мирным жителям. Армяне Сюника ежедневно сталкиваются с этой азербайджанской агрессией. Цель Азербайджана: внушить постоянный страх смерти, чтобы население бежало и... вторгнуться в Армению", - отметила французский депутат.

И это ее заявление можно охарактеризовать, как очередную, дежурную ложь и чушь. Но в том-то и дело, что данная мадам ничем иным и "отличиться" не в состоянии.

Начнем с того, что любой политик, если он желает прослыть объективным, а не ангажированным, должен озвучивать две стороны конфликта. Мадам Анн-Лоранс давно привела заявление Минобороны Армении, но не указала на опровержение, сделанное по этому поводу Минобороны Азербайджана. Одного этого факта достаточно, чтобы понять, что эта мадам покорно исполняет соло на дудке армянской пропаганды. Проще говоря - тиражирует она ложь.

Тут стоит напомнить, что в ходе 44-дневной войны не только в мире, но и в самой Армении убедились, что оборонное ведомство данной страны готовы врать безостановочно. Одна только фраза анекдотичного Арцруна Ованнисяна про бесконечные "тактические отступления" армянской армии чего стоят! С таким же успехом мадам Петель могла бы рассуждать о традиционных армянских семейных ценностях, исходя из того совета, который дал на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян небезызвестному Баграту Србзану касательно отношений священника с женой его дяди.

Что же касается преступлений против мирного населения, то на уходящей неделе были озвучены конкретные факты их совершения. Но со стороны Армении. Да, в Бакинском военном суде были перечислены имена военнослужащих ВС Армении, причастных к ракетному обстрелу Гянджи в ходе 44-дневной войны. Этот обстрел является классическим примером ведения войны террористическими методами.

Напомню, что 11 октября 2020 года ракета, оснащенная головной частью типа "8Ф44" с фугасным действием, была преднамеренно выпущена с этого ракетного комплекса в направлении Гянджи, которая не находилась в зоне вооруженного конфликта. Как известно, в городе не велись военные операции и не были расположены военные объекты. То есть, была совершена намеренная атака с армянской стороны по мирному азербайджанскому населению.

В результате ракетного удара были преднамеренно убиты 10 гражданских лиц, 1 гражданскому лицу были причинены тяжкие, 18 гражданским лицам - легкие телесные ранения, 32 гражданским - телесные повреждения неустановленной степени. Напомнить, как отреагировала Франция на это чудовищное армянское преступление? Официальный Париж не обвинил напрямую армянскую сторону, не осудил ее.

И вот, в пятницу в Бакинском суде были названы имена тех, кто причастен к осуществлению террористического ракетного удара по Армении. Согласно документам, под руководством командира 71-й базы хранения военной техники (воинская часть №51556), дислоцированной в Степанаванском районе Армении, полковника Арташена Аджатяна, заместителя командира полковника-лейтенанта Ары Саргсяна, командира дивизии тактических ракетных комплексов "Эльбрус" полковника-лейтенанта Вазгена Варданяна, командира дивизии тактических ракетных комплексов "Искандер" полковника-лейтенанта Тиграна Варданяна и других, на территорию Варденисского (исторически - Басаркечарского) района Гегаркуникской области Армении был переброшен тактический ракетный комплекс "Эльбрус", обладающий значительно большей разрушительной силой по сравнению с применявшимся ранее оружием.

Выразила ли мадам Петель свое отношение к данной информации, осудила ли она тех, кто виновен в совершении чудовищного преступления против мирного азербайджанского населения? Нет, не было такого. Что вовсе не удивительно, если вспомнить о том, что эта дама является членом партии "Возрождение", основателем которой является действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Тот самый, который из кожи вон лез в ходе 44-дневной войны, пытаясь хоть как-то остановить победный марш азербайджанской армии.

Да и по окончании 44-дневной войны и по сей день макроновская Франция никак не может "переварить" исторический триумф Азербайджана. И нынешнее провокационное и лживое заявление Анн-Лоранс Петель - очередное звено этой длинной цепи. С другой стороны, стоило ли ожидать от нее чего-то иного? Конечно же нет. Ну не о пощечине же президенту Франции ей рассуждать! Ей проще сыграть очередную партию на дудуке армянской пропаганды.