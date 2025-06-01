Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов улучшили позиции в рейтинге ФИДЕ

Азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов улучшили свои позиции в рейтинге ФИДЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации Мамедъяров с показателем 2746 поднялся с 14-го на 13-е место. В свою очередь, Раджабов улучшил позицию на три строки и с 2692 пунктами занимает 40-е место.

В топ-100 мирового рейтинга также входит Рауф Мамедов (2657), который находится на 68-й позиции.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2837)

2. Хикару Накамура (США, 2804)

3. Аржун Эригаиси (Индия, 2782)

4. Фабиано Каруана (США, 2777)

5. Доммараджу Гукеш (Индия, 2776)

6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2767)

7. Рамешбабу Праггнанандха (Индия, 2767)

8. Алиреза Фирузджа (Франция, 2766)

9. Вэй И (Китай, 2758)

10. Ян Непомнящий (Россия, 2757)

В женском зачете лучшей представительницей Азербайджана остается Гюнай Мамедзаде (2390), занимающая 55-е место.

Также в топ-100 входят:

1. Говхар Бейдуллаева (2386) - 58-е место

2. Ульвия Фаталиева (2372) - 65-е

3. Ханым Баладжаева (2358) - 75-е

4. Гюльнар Мамедова (2352) - 93-е

Лидирующая тройка женского мирового рейтинга полностью состоит из китаянок:

1. Хоу Ифань (2633)

2. Цзюй Вэньцзюнь (2580)

3. Лэй Тинцзе (2552).