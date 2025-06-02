https://news.day.az/world/1757334.html В Судане распустили правительство Новый премьер-министр Судана Камил Идрис принял решение распустить правительство. Как передает Day.Az, об этом сообщило Суданское информационное агентство. По его данным, Идрис поручил министрам и их заместителям исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.
В Судане распустили правительство
Новый премьер-министр Судана Камил Идрис принял решение распустить правительство.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Суданское информационное агентство.
По его данным, Идрис поручил министрам и их заместителям исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.
В середине мая председатель Суверенного совета Судана (временного руководящего органа страны) Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил бывшего главу Всемирной организации интеллектуальной собственности и кандидата в президенты республики Камила Идриса премьер-министром.
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