В Судане распустили правительство

Новый премьер-министр Судана Камил Идрис принял решение распустить правительство.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Суданское информационное агентство.

По его данным, Идрис поручил министрам и их заместителям исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет.

В середине мая председатель Суверенного совета Судана (временного руководящего органа страны) Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил бывшего главу Всемирной организации интеллектуальной собственности и кандидата в президенты республики Камила Идриса премьер-министром.