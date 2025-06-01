УЕФА накажет ПСЖ за поведение фанатов в финале Лиги чемпионов

УЕФА намерен применить санкции к "ПСЖ" за нарушение регламента во время финального матча Лиги чемпионов против "Интера" (5:0).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo, болельщики парижан зажгли файеры, вызвав сильную дымовую завесу на стадионе, а после финального свистка часть фанатов выбежала на поле.

Из-за беспорядков игрокам пришлось покинуть газон и направиться в раздевалку. Учитывая серьезность происшествия, УЕФА рассматривает возможность наложения штрафа и других дисциплинарных мер в отношении клуба.