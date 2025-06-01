https://news.day.az/sport/1757237.html УЕФА накажет ПСЖ за поведение фанатов в финале Лиги чемпионов УЕФА намерен применить санкции к "ПСЖ" за нарушение регламента во время финального матча Лиги чемпионов против "Интера" (5:0). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo, болельщики парижан зажгли файеры, вызвав сильную дымовую завесу на стадионе, а после финального свистка часть фанатов выбежала на поле.
УЕФА накажет ПСЖ за поведение фанатов в финале Лиги чемпионов
УЕФА намерен применить санкции к "ПСЖ" за нарушение регламента во время финального матча Лиги чемпионов против "Интера" (5:0).
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo, болельщики парижан зажгли файеры, вызвав сильную дымовую завесу на стадионе, а после финального свистка часть фанатов выбежала на поле.
Из-за беспорядков игрокам пришлось покинуть газон и направиться в раздевалку. Учитывая серьезность происшествия, УЕФА рассматривает возможность наложения штрафа и других дисциплинарных мер в отношении клуба.
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