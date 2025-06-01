https://news.day.az/world/1757266.html В Москве дороги затопило кипятком - ВИДЕО Кипяток из прорвавшейся трубы залил проезжую часть у метро "Молодежная" в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Прорыв трубы с горячей водой случился у метро Молодежная в Москве.
В Москве дороги затопило кипятком - ВИДЕО
Кипяток из прорвавшейся трубы залил проезжую часть у метро "Молодежная" в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Прорыв трубы с горячей водой случился у метро Молодежная в Москве. Кипятком заливает проезжую часть, на месте работают коммунальные службы", - говорится в сообщении канала.
Судя по видео, автомобили продолжают ездить по проезжей части. При этом горячая вода уходит в ливневую канализацию.
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