В Москве дороги затопило кипятком

Кипяток из прорвавшейся трубы залил проезжую часть у метро "Молодежная" в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Прорыв трубы с горячей водой случился у метро Молодежная в Москве. Кипятком заливает проезжую часть, на месте работают коммунальные службы", - говорится в сообщении канала.

Судя по видео, автомобили продолжают ездить по проезжей части. При этом горячая вода уходит в ливневую канализацию.