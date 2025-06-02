Начальник Генштаба армии Израиля приказал расширить операцию в Газе

Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир посетил южную часть сектора Газа, где провел оперативное совещание. По его итогам он распорядился увеличить масштабы военной операции в анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В заявлении отмечается, что Замир дал указание расширить боевые действия на дополнительные районы как на юге, так и на севере сектора. Интенсивность боевых действий должна увеличиваться "до тех пор, пока не будут созданы условия для возвращения заложников и решительного разгрома [радикального палестинского движения] ХАМАС", говорится в тексте.

Кроме того, начальник Генштаба распорядился развернуть в анклаве дополнительные центры распределения гуманитарной помощи, проинформировали в армии.

"Армия обороны Израиля продолжает удерживать и зачищать обширные районы от террористов и террористической инфраструктуры. Эти усилия продолжаются на всех направлениях в соответствии с четко выстроенным планом и с изменением темпа - до тех пор, пока не будут достигнуты все цели операции: возвращение всех наших заложников и уничтожение управленческого потенциала ХАМАС и его военного крыла. Мы атакуем, чтобы защитить израильских мирных граждан. Задача - защита, метод - наступление", - заявил Замир.