Беспорядки в Париже: полиция применила слезоточивый газ

Парижская полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с футбольными фанатами на Елисейских полях после победы столичного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Агрессивно настроенные болельщики использовали пиротехнику, бросали в стражей порядка камни и бутылки. В ответ сотрудники правоохранительных органов задерживали хулиганов, им удалось успокоить ситуацию.

"Пари Сен-Жермен" одержал самую крупную победу в истории финальных матчей Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая проходила в Мюнхене, парижский клуб со счетом 5:0 обыграл миланский "Интер".

Ранее во Франции автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов.