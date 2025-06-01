Во Франции автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов

На юго-востоке Франции мужчина въехал на автомобиле в толпу футбольных фанатов, которые отмечали победу команды "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в городе Гренобль. Пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что все пострадавшие были членами одной семьи. Полицейские задержали и арестовали водителя.

По данным источника, знакомого с расследованием этого происшествия, пока ничто не указывает на то, что мужчина намеренно въехал в людей.

Ранее сообщалось, что несколько десятков люксовых магазинов в центре Парижа, не заколотивших вчера витрины, были разграблены прошедшей ночью.