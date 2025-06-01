Масштабный праздник детства в Баку

1 июня во всём мире отмечается Международный день защиты детей. В Азербайджане этот особенный день тоже не остался без внимания - по всей стране прошли яркие и запоминающиеся мероприятия. Одно из самых масштабных и красочных торжеств состоялось в Приморском национальном парке (Бульвар) на площадке "Динамо", где по инициативе Министерства культуры Азербайджана прошёл большой детский праздник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, фестиваль прошёл под вдохновляющим девизом "Культура узнаётся с тобой!", и подарил зрителям настоящий фейерверк эмоций. На сцену вышли популярные певцы и ашуги, а также победители первого Детского фестиваля искусств. Зрители - и, конечно, сами виновники торжества - с восторгом встречали выступления народных артистов Фаига Агаева, Гюльяз Мамедову, заслуженных артистов Рамиля Гасымова, Манану Джапаридзе, заслуженного работника культуры Самиру Алиеву, исполнителей Ильхаму Гасымову, Шахрияра Иманова, Азада Шабанова, Самиру Эфенди.

Фестиваль объединил усилия культурных ведомств со всех уголков страны - свои красочные стенды представили Баку, Нахчыван, Абшерон, Хызы, Ширван, Губа, Хачмаз, Шеки, Закаталы, Гянджа, Дашкесан, Газах, Товуз, Карабах, Сальян, Мугань, Лянкяран, Астара и другие.

Особую атмосферу празднику придали интерактивные зоны, уголки для умственных и творческих игр, художественные мастерские и выставки детских поделок. Эти локации пользовались большим интересом у гостей фестиваля.

Весь день здесь звучала музыка, танцы сменялись театральными миниатюрами, а яркие краски живописи превращали детские мечты в настоящее художественное полотно. Этот день стал настоящим праздником света, радости и вдохновения - таким, каким и должен быть День защиты детей!