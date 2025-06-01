Франция снова поставила антирекорд по числу заключенных

Франция снова столкнулась с историческим максимумом по числу людей в тюрьмах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает министерство юстиции Франции.

По данным ведомства, на 1 мая 2025 года в местах лишения свободы находился 83 681 человек - это самый высокий показатель за всю историю. Между тем, пенитенциарная система страны рассчитана всего на 62 570 мест. Таким образом, тюрьмы перегружены на 133,7%, а в некоторых учреждениях - и более чем на 200%.

Предыдущий антирекорд зафиксировали в ноябре 2024 года, когда число заключенных впервые превысило 80 тысяч. С тех пор цифры продолжают расти.

Власти Франции обещали создать около 15 тысяч дополнительных мест к 2027 году, однако реализация этих планов задерживается.

Франция остается одной из стран с наиболее острыми проблемами в тюремной системе в Европе, уступив Кипру и Румынии. Европейский суд по правам человека уже не раз указывал на переполненность тюрем и плохие условия содержания, в частности, за их перенаселенность. В июле 2023 года суд постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации.