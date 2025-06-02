В Азербайджане проходит 30-я Бакинская энергетическая неделя

Сегодня стартовала 30-я Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) - ведущее промышленное мероприятие региона, ежегодно собирающее мировых лидеров энергетики.

Как передает Day.Az, Baku Energy Week, которая продлится до 4 июня, объединяет в себе три престижных мероприятия: 30-ю юбилейную международную выставку "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas), 13-ую Каспийскую международную выставку "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power) и 30-ый юбилейный Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum).

Программа первого дня Недели, торжественное открытие которого состоялось утром, также отличается насыщенностью.

В рамках выставки сегодня состоится церемония подписания ряда документов в области энергетики. Кроме того, будет организована акция по посадке деревьев, приуроченная к 30-летнему юбилею Бакинской энергетической недели. В завершение дня пройдёт панельная дискуссия на тему "Устойчивость в энергетической отрасли".

Отметим, что в этом году Baku Energy Week примет 267 компаний из 39 стран. География участников охватывает весь энергетический ландшафт - от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки. Среди стран-участниц наряду с Азербайджаном представлены Германия, Соединённые Штаты Америки, Австрия, Беларусь, Бельгия, Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания и Северная Ирландия, Болгария, Чехия, Китай, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Индия, Израиль, Швейцария, Италия, Казахстан, Гвинея-Бисау, Люксембург, Венгрия, Египет, Монако, Нидерланды, Норвегия, Узбекистан, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Турция, Украина и Япония. Федеративная Республика Германия представлена с национальным павильоном.

Около 70 процентов участников - иностранные компании, 30 процентов - местные предприятия.