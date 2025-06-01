Автор: Ляман Зейналова, Trend

С 2 по 4 июня столица Азербайджана вновь окажется в центре глобальной энергетической повестки: стартует Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) - одно из важнейших международных событий в сфере энергетики. В этом году она пройдет уже в тридцатый раз, подтверждая статус Баку как авторитетной энергетической платформы, объединяющей интересы стран и компаний от Европы до Азии.

Бакинская энергетическая неделя объединит три ключевых мероприятия: 30-ю юбилейную выставку "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil and Gas), 13-ю выставку "Энергетика и зеленая энергия" (Caspian Power) и 30-й Бакинский энергетический форум (Baku Energy Forum). Формат мероприятия отражает главную тенденцию современной энергетики - тесную взаимосвязь между традиционными источниками и "зеленым" переходом.

Масштаб и география: фокус на глобальное сотрудничество

В этом году в мероприятии примут участие 267 компаний из 39 стран. География участников охватывает весь энергетический ландшафт - от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки. В их числе - Германия, Великобритания, Италия, Япония, США, Франция, Саудовская Аравия, Турция, Казахстан, Узбекистан, ОАЭ и многие другие.

Примечательно, что 35% участников выставки - новые компании, а около 70% экспонентов составляют зарубежные фирмы. Это свидетельствует о растущем международном интересе к энергетическому потенциалу Азербайджана и его роли в формировании устойчивой и диверсифицированной энергетической архитектуры Евразии.

Ожидания: новые контракты и устойчивое энергетическое будущее

По традиции, Бакинская энергетическая неделя сопровождается подписанием важных соглашений. В этом году ожидается заключение целого ряда новых контрактов и меморандумов, охватывающих как традиционную нефтегазовую отрасль, так и проекты в сфере возобновляемых источников энергии.

Успехи прошлых лет демонстрируют серьезность подхода Азербайджана к балансированной энергетической политике. Так, В ходе прошлогоднего мероприятия были подписаны документы по созданию трех ВИЭ с "Masdar" суммарно на 1000 МВт. В частности, было подписано "Дополнение к инвестиционному соглашению" между министерством энергетики Азербайджана и ОАО "Азерэнержи" и компанией Объединенных Арабских Эмиратов "Masdar" по Билясуварской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 445 МВт, Нефтчалинской СЭС мощностью 315 МВт и Абшеронской ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 240 МВт (в Гарадаге). Также были одобрены сам проект Гарадагской ветроэлектростанции, договор купли-продажи энергии, договор "О присоединении к сети электропередачи" и "Договор аренды земли".

Кроме того, компании BOTAŞ и SOCAR 4 июня в Баку подписали четыре соглашения о сотрудничестве. Речь идет о соглашениях по поставкам которым азербайджанского газа в Европу через Турцию (транзитное соглашение), в Нахчыван из Турции (газопровод Игдыр-Садарак), соглашение о транзите туркменского газа в Турцию через территорию Азербайджана и четвертое - это продление договора о поставках природного газа со Стадии-1 "Шахдениз" с 2025 года до конца 2030 года.

Азербайджан - устойчивый энергетический партнер Европы

Итак, Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции на европейском энергетическом рынке, выступая в качестве надежного, предсказуемого и долгосрочного партнера. В условиях возрастающей глобальной нестабильности и стремления к диверсификации поставок энергии, европейские страны все чаще обращаются к Азербайджану как к источнику стабильных, устойчивых и взаимовыгодных поставок.

Страна демонстрирует приверженность принципам энергетической солидарности, расширяя экспортные маршруты, модернизируя инфраструктуру и наращивая объемы поставок. Укрепление энергетического диалога с Европой отражается как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, способствуя созданию архитектуры коллективной энергетической безопасности.

Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в апреле этого года, география поставок нашего газа в Европу, безусловно, будет расширяться.

"Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 12 стран, 10 из которых европейские, и 8 из них являются членами Европейского Союза. И география поставок нашего газа в Европу, безусловно, будет расширяться, поскольку сегодня мы уже участвуем в создании газораспределительной сети ряда европейских стран. В некоторых из них ее нет, в некоторых ее необходимо расширить. И Азербайджан как инвестор планирует это сделать. Поэтому география поставок нашего газа, безусловно, будет расширяться разными путями, в том числе и за счет интерконнекторов", - сказал глава государства.

При этом Азербайджан не ограничивается только традиционными источниками энергии. Переход к "зеленой" экономике стал одним из приоритетов национальной стратегии. Активное сотрудничество с международными партнерами в сфере возобновляемых источников энергии, реализация масштабных проектов в области солнечной и ветровой энергетики - всё это подчеркивает стремление Азербайджана к устойчивому развитию и встраиванию в глобальную повестку борьбы с изменением климата.

Активно реализуются масштабные проекты с международными партнерами - такими как Masdar и ACWA Power, а также инфраструктурные инициативы, поддерживаемые международными финансовыми институтами, в том числе по линии АБИИ и АБР. Это подтверждает стратегическую нацеленность Азербайджана на развитие "зеленой энергетики" и интеграцию в устойчивую энергетическую систему региона.

Такой сбалансированный подход - сочетание традиционной энергетики с инвестициями в "зеленую" трансформацию - делает Азербайджан не только значимым игроком на энергетической карте Евразии, но и важным элементом в европейской энергетической системе настоящего и будущего. Бакинская энергетическая неделя - очередное подтверждение этого стратегического курса и растущей роли страны в глобальной энергополитике.