Названа сумма призовых ПСЖ за победу в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатит французскому "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) призовые за победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025. Сумму назвал Football Meets Data на своей странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, ПСЖ получит 148,4 миллиона евро. Еще четыре миллиона евро парижский клуб заработает за участие в Суперкубке УЕФА, где команда встретится с английским "Тоттенхэмом".

31 мая ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. В решающей встрече, которая прошла на "Альянц Арене" в Мюнхене, команда разгромила итальянский "Интер" со счетом 5:0.