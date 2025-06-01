Что будет с пошлинами Трампа?

Министр торговли США Говард Латник выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет продолжить тарифную политику американского лидера Дональда Трампа независимо от решения суда.

"Будьте уверены, пошлины никуда не денутся. У него (Дональда Трампа - прим. ТАСС) так много других полномочий, что даже в самых странных и необычных обстоятельствах мы просто будем обращаться к различным иным [полномочиям]", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Латник назвал глупым решение федерального суда США по делам международной торговли о блокировке импортных пошлин Трампа. "Конгресс позволил президенту сделать это, не проголосовал за отмену", - отметил глава американского Минторга.

Федеральный суд США по делам международной торговли в среду заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространялось на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия.

В четверг апелляционный суд в США временно приостановил действие постановления о блокировке таможенных пошлин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге отметила, что администрация США намерена дойти с этим делом до Верховного суда страны.