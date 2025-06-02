https://news.day.az/society/1757370.html В Баку захоронят останки еще одного шехида I Карабахской войны Завтра будут захоронены останки еще одного шехида, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и личность которого была установлена. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.
В Баку захоронят останки еще одного шехида I Карабахской войны
Завтра будут захоронены останки еще одного шехида, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и личность которого была установлена.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.
Согласно информации, останки Ибрагимова Сахиля будут захоронены на кладбище поселка Амирджан Сураханского района города Баку.
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