В Ичеришехер отметили Международный день защиты детей

По случаю Международного дня защиты детей 1 июня в Ичеришехер был проведен детский фестиваль "Мир сказок Ичеришехер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятиях, которые проходили в различных уголках Ичеришехер, царила по-настоящему праздничная атмосфера.

Фестиваль, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", начался великолепным парадом цветов. В шествии, которое началось у комплекса Дворца Ширваншахов и продолжилось до площади около Крепостных ворот, приняли участие более 300 детей. В нем также участвовали учащиеся и музыкальные коллективы Бакинского европейского лицея.

На сцене, установленной на площади у Крепостных ворот, выступали детские музыкальные и танцевальные коллективы. Состоялись также пленэры юных художников.

Интерес у детей вызвали установленные в зонах развлечений батуты, анимационные программы с участием любимых персонажей - Панды, Феи и Соника, также уголок карикатуры.

Участвовавшие в фестивале поделились с АЗЕРТАДЖ своими впечатлениями.

Девятилетняя Амина Пашаева сказала, что больше всего на мероприятии ей понравилось рисовать: "Когда вырасту, я хочу стать художником. Как хорошо, что я сегодня пришла сюда. Наш день проходит очень красочно и весело".

Семилетняя Инджи Гурбан, мечтающая стать архитектором, сказала: "Я люблю рисовать, рисую дома. Сегодня праздник, все веселятся. Фестиваль в Ичеришехер замечательный".

В рамках фестиваля красочные программы были представлены во многих уголках Ичеришехер - на площади у Девичьей башни и прилегающих территориях, в Четырехугольней башне, Археологическом саду, на Башенной улице, в Бакинском доме фотографии, Галерее искусств Заман, а также домах-музеях Таира Салахова и Магсуда Ибрагимбекова.

С особым интересом были встречены открывшаяся на площади у Девичьей башни выставка детских рисунков "Мир сказок", организованная Художественной гимназией при Азербайджанской национальной консерватории, выставка-продажа работ Эллы Багировой, а также экспозиции "Большие мечты маленьких сердец" и "Палитра национальной кухни".

По инициативе Республиканского диагностического центра был проведен медицинский check-up для детей жителей и гостей Ичеришехер. Эта социальная инициатива была высоко оценена родителями.

Представленная в Бакинском доме фотографии выставка "Цифровые цвета", квесты и настольные игры компании GameBuzz, презентации 4SIM и других образовательных и художественных центров сделали программу фестиваля еще более красочной.

Фестиваль завершился выступлениями юных музыкантов, сценами из спектакля "Аршин мал алан", представленными Детским театром "Гюнай", а также шахматным турниром, проведенным Азербайджанской шахматной федерацией.

Это великолепное мероприятие еще раз доказало, что Ичеришехер - это не только средоточие истории, но и сказочный мир, где мечты и фантазии детей становятся реальностью.