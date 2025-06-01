Резкий всплеск коронавируса в Индии

Резкий рост активных случаев COVID-19, общее число которых достигло 3 395, зафиксирован в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минздрав страны.

За последние сутки зарегистрированы четыре случая смерти, связанных с COVID-19, - в Керале, в Карнатаке, Уттар-Прадеше и Дели. Также сообщается о росте числа заражений в штатах Гуджарат, Западная Бенгалия, Тамилнад.

На прошлой неделе число случаев COVID-19 в стране составляло 257. Таким образом, за 10 дней этот показатель увеличился более чем в 10 раз.

По данным Минздрава страны, большинство новых случаев заражения протекает в легкой форме. Тем не менее власти призвали граждан сохранять бдительность и меры предосторожности - носить маски в местах скопления людей, соблюдать социальную дистанцию и поддерживать гигиену рук и помещений.