Крупнейший в 2025 году выброс массы на Солнце

Серия вспышек произошла на Солнце с корональным выбросом массы в сторону Земли.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сильнейшая из вспышек М8.2 - велика вероятность геомагнитной бури G3 во вторник.