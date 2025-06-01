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Крупнейший в 2025 году выброс массы на Солнце - ВИДЕО

Серия вспышек произошла на Солнце с корональным выбросом массы в сторону Земли. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сильнейшая из вспышек М8.2 - велика вероятность геомагнитной бури G3 во вторник.