https://news.day.az/unusual/1757273.html Крупнейший в 2025 году выброс массы на Солнце - ВИДЕО Серия вспышек произошла на Солнце с корональным выбросом массы в сторону Земли. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сильнейшая из вспышек М8.2 - велика вероятность геомагнитной бури G3 во вторник.
Крупнейший в 2025 году выброс массы на Солнце - ВИДЕО
Серия вспышек произошла на Солнце с корональным выбросом массы в сторону Земли.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильнейшая из вспышек М8.2 - велика вероятность геомагнитной бури G3 во вторник.
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