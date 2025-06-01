Определился победитель Гран-при Испании "Формулы-1"

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соревнования прошли на автодроме "Барселона-Каталунья".

Второе место занял его партнер по команде британец Ландо Норрис. Третьим финишировал монегаск Шарль Леклер из "Феррари".

Пиастри одержал пятую победу в текущем сезоне и укрепил лидерство в общем зачете чемпионата мира. Австралиец набрал 186 очков. Второе место занимает Норрис (176 очков). Третьим идет четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен (137), занявший на Гран-при Испании 10-е место.

В Кубке конструкторов первое место занимает "Макларен" (362 очка). На второе место вышла команда "Феррари" (165), тройку замыкает "Мерседес" (159).

Следующий этап пройдет 13-15 июня в Канаде.